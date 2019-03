Leinfelden-Echterdingen (pol) Leichte Verletzungen hat ein 53-jähriger Piaggio-Fahrer am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Echterdingen davongetragen. Gegen 14.10 Uhr musste der Piaggio-Fahrer vor dem Kreisverkehr Hauptstraße/Ulmer Straße sein dreirädriges Gefährt bis zum Stillstand abbremsen. Dies übersah ein ihm folgender 47-jähriger Daimler-Fahrer. Es kam zur Kollision und der 53-Jährige stürzte zu Boden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.