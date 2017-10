Anzeige

Lichtenwald (pol) - Am Freitagmittag gegen 12.00 Uhr war wie die Polizei berichtet ein 62-Jähriger mit seinem Auto auf der L 1151 von Lichtenwald in Richtung Schlichten unterwegs. Kurz nach der Schlichtener Kreuzung kam ihm auf seinem Fahrstreifen ein silberfarbener Sportwagen entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Lenker mit seinem Wagen nach rechts aus. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise blieb der 62-Jährige unverletzt. Der silberfarbene Sportwagen fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Lichtenwald. Das andere Auto war nicht mehr fahrbereit und es entatnd ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Sportwagen oder dem Unfallhergang machen können und die sich mit dem Polizeirevier Esslingen unter der Rufnummer 0711/3990-0 in Verbindung setzen.