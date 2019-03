Ostfildern (pol) Ein Fußgänger hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend so schwere Verletzungen erlitten, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Eine 62-Jährige befuhr kurz vor 19 Uhr mit ihrem Peugeot die Hauptstraße in Kemnat in Richtung Scharnhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die Fahrerin den 44 Jahre alten Mann, der den Fußgängerüberweg aus ihrer Sicht von links nach rechts überquerte. Der Fußgänger wurde von dem Pkw frontal erwischt und stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in die Klinik. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.