Anzeige

Filderstadt (pol) - In der Nacht zum Samstag ist ein 27-jähriger Motorradfahrer in der Stuttgarter Straße aufgrund herumliegender Fassadenteile zu Fall gekommen. Die Fassadenteile bröckelten von einem Wohngebäude ab. Die Fassade musste von der Feuerwehr Filderstadt abgetragen werden,

weil zu erwarten war, dass weitere Teile auf die Fahrbahn fallen. Gegen den 59-jährigen, in Leinfelden Echterdingen lebenden Gebäudeeigentümer ermittelt das Polizeirevier Filderstadt wegen eines

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Kawasaki-Lenker aus Neuhausen keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Gegen ihn wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf rund 250 Euro.