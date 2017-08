Kirchheim (pol) - Ein fataler Ampelirrtum hat am Dienstagnachmittag zu einem heftigen Verkehrsunfall an der Autobahnzufahrt bei Kirchheim geführt. Dabei war kurz vor 16 Uhr ein 64-Jähriger mit einem Fiat Ducato auf der B297 vom Kruichling herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs und wollte nach links auf die A 8 in Richtung Karlsruhe auffahren.

Der Fahrer achtete unglücklicherweise nur auf die grüne Ampel für die Geradeausspur und bog bei Rot ab. Eine entgegenkommende 18-jährige Autofahrerin konnte trotz einer Vollbremsung eine Frontalkollision mit der rechten Seite des Transporters nicht verhindern. Die junge Frau und ihre 17-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.