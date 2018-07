Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol/lh)Mit schweren Verletzungen musste eine 74-Jährige nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der Neuhäuser Straße ereignet hat, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war eine 73-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Smart auf der Neuhäuser Straße in Richtung Neuhausen unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Breitensteinstraße übersah sie eine 74-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Fußgängerüberweg die Neuhäuser Straße überquerte. Die Frau wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert, wobei sie so schwer verletzt wurde, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Smart war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Auto wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.