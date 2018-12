Anzeige

Nürtingen (pol)Am Mittwochmorgen ist ein 21-Jähriger in der Grötzinger Straße mit seinem Auto gegen eine Garage gekracht. Der junge Mann fuhr kurz nach neun Uhr in eine Hofeinfahrt und war dabei auf dem eisglatten Untergrund wohl zu schnell unterwegs. Er konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierte mit einer Garage. Hierbei zog sich der 21-Jährige leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An seinem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. Der Schaden an der Garage beträgt rund 1.000 Euro.