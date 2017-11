Anzeige

Notzingen (pol) - Am Mittwochnachmittag ist ein hilfsbereiter 21-jähriger Autofahrer von einem Benzinbettler betrogen worden. Er war mit seinem Fahrzeug um 15.30 Uhr auf der K 1205 in Richtung Roßwälden unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Mann winkte. Der Unbekannte erbettelte im Anschluss 150 Euro zum Tanken und gab ihm dafür 2000 rumänische Lei. Der Bettler behauptete, dass das Geld 430 Euro wert sei. In Wirklichkeit entspricht die alte rumänische Währung gerade mal 43 Cent. Anschließend fuhr der Gauner in Begleitung eines Beifahrers, der die ganze Zeit im Wagen war, mit seinem schwarzen 5er BMW Kombi mit bulgarischem Kennzeichen davon. Aufgrund der Täterbeschreibung und der Vorgehensweise richtet sich ein Tatverdacht gegen einen polizeibekannten 45-jährigen Bulgaren, der mit dieser Masche durch Deutschland reist. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei warnt vor solchen Benzinbettlern und rät, immer ein gesundes Maß an Misstrauen gegenüber solchen Situationen walten zu lassen, im Zweifel immer die Polizei verständigen und gegebenenfalls Kennzeichen, Fahrzeugtyp und Fahrzeuge der Betrüger zu notieren.