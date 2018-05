Anzeige

Plochingen pol Zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 18 Uhr, sind unbekannte Einbrecher in einen Telekommunikationsfachhandel in der Esslinger Straße eingebrochen. Die Täter stapelten offenbar Sitzmöbel eines angrenzenden Cafés vor dem gut einsehbaren Laden auf, um bei ihrem Treiben nicht gesehen zu werden. Nach Aufhebeln der Eingangstür durchsuchten sie den Verkaufsraum und das Büro, griffen offenbar in die Kasse und entwendeten vermutlich einige Handys. Der Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden.