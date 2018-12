Anzeige

Wendlingen (pol) Ein 20-Jähriger ist, wie die Polizei berichtet, am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr auf der A8 bei Wendlingen ins Schleudern geraten und zusammen mit seiner Beifahrerin verletzt worden.

Der Fahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Wendlingen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, gegen die Schutzplanken prallte und dann quer zwischen Standstreifen und rechter Fahrspur zum Stehen kam.

Bei dem Unfall wurde seine 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie und der Fahrer mussten in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden am Pkw wird auf 5.000 EUR geschätzt, der an der Schutzplanke etwa 1.000 EUR.

Wegen einer ungenauen ersten Unfallmeldung rückte die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 30 Mann, die Rettungsdienste mit einem Notarzt und vier Rettungswagen zur Unfallstelle aus. Kurz vor 20:00 Uhr war die Unfallstelle geräumt.