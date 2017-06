Denkendorf (red) – Zwei Leichtverletzte, zwei schrottreife Autos und ein Schaden in Höhe von etwa 35 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung der L 1202 und der Esslinger Straße ereignet hat. Eine 67-jährige Neuhäuserin war mit ihrem Audi auf der Landstraße aus Richtung Autobahn kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Esslinger Straße fuhr sie bei Grün geradeaus weiter auf die L 1192. Dabei übersah sie jedoch, dass der Verkehr unmittelbar nach der Kreuzung ins Stocken gekommen war und ein 41-jähriger Dacia-Fahrer anhalten musste. Sie krachte mit so großer Wucht ins Heck des Dacia, dass dieser noch auf einen davor stehenden Mercedes eines 52-Jährigen geschoben wurde. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, wurden die Unfallverursacherin und der Dacia-Fahrer leicht verletzt. Beide kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Mercedes war nach dem Unfall noch fahrbereit. Am Audi und am Dacia entstand Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

