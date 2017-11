Anzeige

Esslingen (pol) - Ein schwarzer Audi Q5 ist am späten Donnerstagnachmittag in Mettingen in der Otto-Konz-Straße gestohlen worden. Der knapp fünf Jahre alte Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen ES-YM 58 wurde laut der Polizei gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz neben Wohngebäude Nr. 8 abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer gegen 21 Uhr wegfahren wollte, war der Audi weg.

Die Polizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des etwa 30.000 Euro teuren Fahrzeuges unter Tel. 0711/3990-330 entgegen.