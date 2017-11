Anzeige

Ostfildern (pol) - Einen Blechschaden von rund 13.000 Euro hat ein Audi-Fahrer am Mittwochabend verursacht, nachdem er mit einem gewagten Überholmanöver einen Auffahrunfall provoziert hatte. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 19.45 Uhr war der 28-Jährige auf der Ortsumfahrung Nellingen in Richtung Denkendorf unterwegs, als er auf einem kurzen zweispurigen Abschnitt vor der Einmündung der Daimlerstraße zum Überholen eines Seat ansetzte. Da ihm dabei der Platz ausging, nutzte er eine sich anschließende Sperrfläche und wechselte schließlich knapp vor dem anderen Auto wieder auf die rechte Spur. Dessen 31 Jahre alter Fahrer musste abbremsen und brachte seinen Unmut über das Manöver durch die Lichthupe zum Ausdruck. Das schien den jungen Mann im Audi zu ärgern, weshalb er kurzerhand und ohne Grund bis zum Stillstand abbremste.

Der 31-jährige Seat-Fahrer kam in der Folge trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und krachte in das Heck des Audi. Verletzt wurde niemand. Die beiden nicht mehr fahrtüchtigen Autos mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden.