Anzeige

Nürtingen (pol) Am Freitag gegen 15 Uhr ist ein 36 jähriger Arbeiter an einer Baustelle im Großen Forst mit Betonarbeiten beschäftigt gewesen. Er wollte mit einer Betonpumpe angelieferten Beton an die Hausfassade einer Baustelle spritzen. Hierbei kam es innerhalb der Fördereinrichtung zu einer kurzfristigen Verstopfung, die sich schlagartig wieder löste. Dies führte zu einem heftigen unkontrollierten Austritt des Betons, welcher dann bis auf das Gelände einer gegenüberliegenden Firma spritzte. Hier wurden mehrere geparkte Pkw, die Hausfassade sowie die installierte Photovoltaikanlage verschmutzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der 36-jährige Arbeiter wurde verletzt und musste ärztlich versorgt werden.