Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Beim Sturz von einer Leiter hat sich am Freitagvormittag ein 38-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann verrichtete laut der Polizei gegen 9.45 Uhr im Neubau eines Hotels in der Flughafenstraße Trockenbauarbeiten, als er offensichtlich den Halt verlor und auf den Betonboden stürzte. Der Verletzte wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Flughafenfeuerwehr an den Unglücksort ausgerückt.