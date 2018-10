Anzeige

Unterensingen (pol) Mit dem Rettungshubschrauber musste am Dienstagmittag ein 38-jähriger Arbeiter nach dem Sturz von einem Gerüst ins Krankenhaus geflogen werden. Der Stuckateur war gegen 13.20 in der Kirchhalde mit Putzarbeiten an einer Hausfassade auf einem etwa vier Meter hohen Gerüst beschäftigt. Möglichweise aufgrund einer medizinischen Ursache stürzte er plötzlich zwischen Hauswand und Gerüst in die Tiefe und verletzte sich schwer. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.