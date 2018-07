Anzeige

Wendlingen (pol)Ein 26-jähriger Arbeiter ist bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Bosslerstraße in Wendlingen am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger Maschinenführer war nach Polizeiangaben gegen acht Uhr mit seinem Greifbagger auf der Baustelle beschäftigt, als er mit seiner Schaufel gegen eine Mauer aus großen Quadersteinen stieß. Durch den Anstoß brach ein mehrere hundert Kilo großer Quader aus der Mauer und erfasste den Arbeiter. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Die Spezialisten des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben vor Ort die Ermittlung aufgenommen.