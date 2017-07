Ulm (pol) - Vermutlich zu schnell war laut Polizei am Mittwochmorgen ein Porsche-Fahrer auf der Autobahn von Wendlingen nach Aichelberg unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn verlor der 51-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Auto, das ins Schleudern geriet. Der Porsche schleuderte über die drei Fahrspuren und prallte an der dortigen Baustellenausfahrt gegen einen Kabelaufbau der Baustelle, der aus Holz gefertigt ist. Mehrere massive Holzbretter wurden aus der Verankerung gerissen. Ein Brett durchbohrte das Autofenster und verletzte den 51-Jährigen schwer. Der Mann wurde in eine Klinik nach Nürtingen gebracht. Der Schaden am Porsche wird auf 50 000 Euro geschätzt.

