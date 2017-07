Köngen )pol) - Auf einer Streifenfahrt ist zwei Polizisten am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr ein 34-jähriger Audi-Lenker aufgefallen. Er war auf der Kirchheimer Straße in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen hergefahren. Die Beamten stellten fest, dass der 34-Jährige offensichtlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine weitere Streife brachte ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 34-Jährige beschuldigte dabei die Beamten, die ihn angehalten hatten. Sie stünden unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Daraufhin wurden die beiden Beamten sowohl auf Drogen- und Alkoholkonsum kontrolliert – mit negativem Ergebnis. Der 34-Jährige muss nun zusätzlich mit einer weiteren Anzeige wegen falscher Verdächtigung rechnen.

