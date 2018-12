Anzeige

Kirchheim unter Teck (pol) Am Freitag gegen 22.30 Uhr ist es in einem Lokal in der Stuttgarter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden ein 42-jähriger und ein 26-jähriger Gast von einer Personengruppe, die aus mindestens 6 Personen bestanden haben soll, körperlich angegriffen. Beide erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die Gruppe flüchtete vor Eintreffen der verständigten Polizei. Eine Fahndung verlief bislang negativ. Das Polizeirevier in Kirchheim unter Teck hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.