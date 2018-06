Anzeige

Esslingen (pol) Beiden wird zur Last gelegt, nicht nur bei dem Angriff auf irakische Flüchtlinge am Freitagabend, 11. Mai 2018, im Merkelpark maßgeblich beteiligt gewesen zu sein, sondern auch bei dem nachfolgenden Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft in der Fleischmannstraße mitgewirkt zu haben. Die Männer befinden sich laut Angaben der Staatsanwalt Stuttgart zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet wurden im Merkelpark am späten Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, drei irakische Staatsangehörige, die sich dort auf einer Sitzbank aufgehalten hatten, von mehreren Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen angegriffen. Gemeinschaftlich sollen die Angreifer auf die Männer eingeschlagen und sie dadurch nicht unerheblich verletzt haben.

Nur wenige Stunden später, am Samstagmorgen, gegen 3.10 Uhr, kam es in der Fleischmannstraße zu einem weiteren Vorfall. Dort drangen etwa 20 Personen auf das Gelände der Flüchtlingsunterkunft ein, schlugen mit Eisenstangen und Ketten gegen Rollläden und Hauswände und forderten die Bewohner lautstark auf, herauszukommen. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei war die Gruppe bereits geflüchtet.

Bereits zu Anfang ergab sich der Verdacht, dass beide Ereignisse in Zusammenhang stehen könnten. Zur Aufklärung der Straftaten wurde bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, wobei sich dieser Verdacht schnell erhärtete. Durch zeit- und personalintensive Ermittlungen gelang es zehn Tatverdächtige zu identifizieren, u.a. auch die beiden jungen Männer.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen die beiden Haupttatverdächtigen Haftbefehle sowie Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen weiterer Beschuldigter erwirkt hatte, wurden die beiden Männer am Mittwochmorgen festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben keine Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv ergeben. Dieses dürfte nach derzeitigem Stand im persönlichen Bereich liegen. Die Ermittlungen dauern an.