Deizisau (pol) Ein 66-jähriger Angler ist an der Staustufe Deizisau bei Altbach in den Neckar gestürzt und gestorben. Die Polizei gab in einer Pressemitteilung an, dass die Feuerwehr nichts mehr für den Mann aus Altbach tun konnte.

Der Mann war gegen 16 Uhr von einem Spaziergänger entdeckt worden. Er soll mit dem Kopf nach unten im Neckar getrieben haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 66-Jährige, der sich zum Angeln ans Flussufer begeben hatte, ohne Fremdeinwirkung gestorben ist. Die Beamten vermuten, dass er infolge einer medizinischen Ursache in den Fluss gefallen ist und dort ertrank.