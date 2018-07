Anzeige

Wendlingen (pol/lh)Eine mit Speiseöl gefüllte und unachtsam auf dem Herd stehen gelassene Pfanne hat am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Kapellenstraße einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Kurz nach 21 Uhr hatte ein Zeuge der Rettungsleitstelle einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung mitgeteilt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass der 82-jährige Bewohner die Pfanne auf dem Herd vergessen hatte, worauf das angebrannte Öl den Rauchmelder auslöste. Verletzt wurde niemand, Schaden entstand ebenfalls nicht. Die Feuerwehr Wendlingen war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und acht Rettungskräften im Einsatz.