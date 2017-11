Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Mit vier Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Samstag gegen 12 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in der Bernhäuser Straße in Leinfelden-Echterdingen ausgerückt. Es stellte sich heraus, dass ein 26-Jähriger eine Pfanne mit Essen auf den Herd gestellt hatte und auf dem Sofa eingeschlafen war. Bis auf das ungenießbare Essen entstand laut Polizei kein Schaden.