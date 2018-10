Anzeige

Köngen (pol) Mit einem Großaufgebot sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagmorgen zu einem gemeldeten Wohnhausbrand in die Mühlstraße ausgerückt. Kurz nach zehn Uhr hatte eine Zeugin Hilferufe in dem Haus gehört und bemerkt, dass Rauch aus den Fenstern quoll. Vor Ort musste die Eingangstür von der Feuerwehr aufgebrochen werden, worauf die 89-jährige Bewohnerin in der Küche aufgefunden werden konnte.

Sie war zuvor bei der Kochen gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig aufrichten. Daher brannte das auf dem Ofen stehende Essen an und verursachte die starke Rauchentwicklung. Die Seniorin musste mit der Drehleiter über ein Fenster im ersten Obergeschoss geborgen werden. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Vom Rettungsdienst waren zehn Fahrzeuge und 18 Rettungskräfte angerückt.