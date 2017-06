Fellbach-Schmiden (red) - Am Dienstagabend ist es zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Hohenzollernstrasse in Fellbach-Schmiden gekommen. Wie die Feuerwehr vor Ort feststelle, brannten mehrere Speisen auf einem Herd in dem Hochhaus. Die Wohnung wurde anschließend belüftet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Anzeige

Anzeige

Bildergalerie: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus