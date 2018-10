Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Der Alarm eines Rauchmelders hat nach Aussage der Polizei am Montagabend in der örtlichen Flüchtlingsunterkunft für Aufregung gesorgt. Kurz vor 21 Uhr war in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr der Alarm der Brandmeldeanlage eingegangen. Nach dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnte zum Glück aber schnell Entwarnung gegeben werden. Eine verkohlte Mahlzeit in der Gemeinschaftsküche hatte den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz war, belüftete die Küche. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Abgesehen vom dem nicht mehr genießbaren Abendessen war kein nennenswerter Schaden entstanden.