Esslingen (pol) Opfer eines besonders perfiden Raubüberfalls ist ein 82-jähriger Senior am Mittwochmittag am Georg-Christian-von-Kessler-Platz geworden. Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Haustüre des 82-Jährigen, wie die Polizei berichtet. Auf Nachfrage meldete sich ein angeblicher Paketzusteller mit einer Lieferung.

Als der Senior öffnete, sprach ihn der Unbekannte an, er wolle Geld, stieß den alten Herrn beiseite und drängte ihn in die Wohnung. Dort schaute er sich kurz um, erblickte den Geldbeutel seines Opfers, entnahm dort die Geldscheine und flüchtete mit dem erbeuteten, kleineren Bargeldbetrag. Verletzt wurde der 82-Jährige zum Glück nicht. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zu dem Räuber.

Täterbeschreibung

Der Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Er hatte eine dunklere Hautfarbe, schwarze, kurze Haare und einen etwa einen Zentimeter langen Bart. Er wird insgesamt als gepflegte Erscheinung beschrieben. Bekleidet war der Unbekannte mit dunklen Schuhen, einer dunklen Hose und einem dunklen, kurzärmeligen T-Shirt mit einem braunen Aufdruck, der eine Figur und Schriftzeichen darstellte. Zudem führte er eine dunkelbraune, verschiedenfarbig gemusterte Umhängetasche mit Schnalle mit sich. Er soll sich vor dem Haus mit zwei etwa 30 bis 40 Jahre alten Frauen getroffen haben, die helle Kinderwagen schoben und mit diesen in Richtung Berliner Straße liefen. Von diesen Frauen ist nur bekannt, dass eine einen hellgelben, beigen Rock mit Blumenmustern getragen haben soll.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330.