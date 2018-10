Anzeige

Ostfildern (pol)Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der L 1200. Dort fuhr eine 24-jährige Skodafahrerin aus Richtung Nellingen kommend hinter einem Opel Meriva in Fahrtrichtung Denkendorf. An der Kreuzung zur L 1192 ordneten sich beide Fahrzeuge auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Körschtalbrücke ein. Als die Ampel auf Gelb umschaltete, fuhren sowohl der 71-jährige Opelfahrer als auch die Skodafahrerin zunächst weiter. Dass dann der Opelfahrer nach Haltelinie doch noch bis zum Stillstand abbremste, bemerkte die junge Frau zu spät, weshalb sie auf den Vordermann auffuhr. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort.

Eine Einlieferung in die Klinik war nicht erforderlich. Der Schaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, wird auf 10.000 Euro geschätzt. Auf beiden Landesstraßen kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen.