Nürtingen (pol)Bei einem Auffahrunfall auf der B 313 ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer verletzt worden, wie die Polizei berichtete. Der 36-Jährige war innerorts auf der linken der beiden Geradeausspuren in Richtung Wendlingen unterwegs. Als die Ampel an der Kreuzung Wendlinger Straße/Aubrücke von Grün auf Gelb umschaltete, hielt er seinen Tiguan an, was die hinter ihm fahrende, 81-jährige Fahrerin eines VW Golf zu spät bemerkte. Sie prallte mit ihrem Wagen ins Heck des Tiguan.

Während die Frau körperlich unversehrt blieb, trug der 36-Jährige leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden dürfte rund

7.000 Euro betragen. Der Golf musste abgeschleppt werden.