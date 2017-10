Anzeige

Nürtingen (pol) - Eine 78-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der B 313 bei Nürtingen verursacht. Mit ihrem VW Polo wollte sie von der Südumgehung in die Bundesstraße einfahren und hielt dazu an der dortigen Ampelanlage an, die für sie Rot zeigte.

Möglicherweise war es die von hinten einfallende Sonneneinstrahlung, die die Autofahrerin irgendwann glauben ließ, dass es Grün geworden sei, vermutet die Polizei. Die Frau fuhr an und kollidierte in der Einmündung mit dem von links kommenden VW Passat eines 21-Jährigen. Während der junge Mann unverletzt blieb, zog sich die 78-jährige Polo-Lenkerin leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos, die aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrtüchtig waren, entstand ein Blechschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.