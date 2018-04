Anzeige

Esslingen (pol) Auf etwa 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der sich am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Zufahrt von der B10 zur Hanns-Martin-Schleyer-Brücke ereignet hat. Ein 42-jähriger Stuttgarter war laut Polizeibericht gegen 21 Uhr mit seinem 1er BMW von der B10 aus Richtung Stuttgart herkommend auf der Zufahrt zur Hanns-Martin-Schleyer-Brücke unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links auf die Brücke einbiegen, musste aber, wie er angab, an der roten Ampel zunächst anhalten. Als er bei Grün in die Einmündung einfuhr, kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Mercedes Viano. Dessen 45-jähriger Fahrer gab zu Protokoll, dass die Ampel zum Unfallzeitpunkt bereits abgeschaltet und er gemäß der Beschilderung somit vorfahrtsberechtigt gewesen sei. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Betrieb der Ampel machen können, sollen sich unter Telefon 0711/3990-330 melden.