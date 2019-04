Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein teures Missgeschick ist einem Autofahrer am Sonntagvormittag in Oberaichen unterlaufen, als er beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto übersehen hat. Der 50-Jährige fuhr laut der Polizei gegen 9.50 Uhr mit einem Mercedes AMG rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Rohrer Straße ein. Hierbei übersah der Fahrer den vorbeifahrenden Hyundai einer 47 Jahre alten Frau. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.