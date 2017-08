Deizisau (pol) - Weil er eigenen Angaben zufolge am Steuer seines Wagens eingenickt ist, hat ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Göppingen in der Nacht zum Montag, kurz vor 0.30 Uhr, auf der B10 einen Unfall verursacht. Der Mann war laut Polizei mit seinem weißen 2er-BMW aus Richtung Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Esslingen/Sirnau und Deizisau/Altbach nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere Leitplanken beschädigte. Mit dem noch fahrbereiten Wagen fuhr der Fahrer noch bis zur Ausfahrt Deizisau, wo er die B 10 verließ und die Polizei verständigte. Der Schaden am BMW dürfte 20 000 Euro betragen. Wie hoch der Schaden an den Leitplanken ist, steht noch nicht fest. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/39900 zu melden.

