Altdorf: Kind nach Sturz in Klinik eingeliefert

Vorsichtshalber war ein Rettungshubschrauber vor Ort

Ein achtjähriges Mädchen wurde nach einem Sturz von einem Betonrohr auf einem Spielplatz in Altdorf am Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert.