Altbach (pol)Ein gelöstes Vorderrad ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagvormittag ein 78-Jähriger verletzt worden ist. Laut Polizei fuhr der Senior gegen 11.30 Uhr die Esslinger Straße entlang, als sich auf Höhe der Sedanstraße an seinem Rennrad das mit einem Schnellverschluss versehene Vorderrad vom Rahmen löste. Beim anschließenden Sturz erlitt der Radler nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.