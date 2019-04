Altbach (pol)Mit leichten Verletzungen musste eine 53-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf dem Radweg im Bereich der Industriestraße ereignet hat, in Krankenhaus gebracht werden. Die Radlerin war laut der Polizei mit ihrem Sportrad gegen 18.45 Uhr auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg parallel zur Industriestraße in Richtung Entennest unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Straße In den Weiden kam ihr eine Familie entgegen, bei der der sechsjährige Sohn neben einem Kinderwagen lief. Beim Vorbeifahren kam es zu einer Berührung zwischen dem Jungen und der Radlerin. In der Folge stürzten beide und wurden leicht verletzt.

Während das Kind vor Ort ambulant behandelt werden konnte, musste die Radfahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.