Altbach (pol)Eine leichtverletzte 16-jährige Motorradfahrerin und zwei beschädigte Fahrzeuge mit insgesamt etwa 6.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag in Altbach ereignet hat. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr laut der Polizei gegen 9.30 Uhr auf der Kirchstraße in Richtung Schulstraße. Dort bog der Fahrer aus dem verkehrsberuhigten Bereich nach links in die Schulstraße ab. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte Suzuki-Fahrerin, die von links aus Richtung Esslinger Straße heranfuhr. Der Autofahrer touchierte das Motorrad, sodass die Lenkerin mit ihrem Fahrzeug stürzte. Während der Fahrer des Mercedes unverletzt blieb, musste die Jugendliche zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.