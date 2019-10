Altbach (pol)Knapp eine Tonne bringt das Kupferkabel auf die Waage, das offenbar mehrere Täter zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, in der Esslinger Straße in Altbach gestohlen haben. Laut Polizei kappten die Unbekannten die auf ein Baustellengelände führende, gut 140 Meter lange Stromleitung und entfernten von dem Kabel vom Typ 4G70 auf fachmännische Art und Weise auf der gesamten Länge die Isolierung. Dazu müssen sie ein maschinelles Schneidewerkzeug verwendet haben. In der Folge dürfte das überaus schwere Kupfer mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Reichenbach bittet nun Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum im Bereich Esslinger Straße / Vogelwiesenweg / Haldenrainweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07153/9551-0 zu melden.