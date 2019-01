Anzeige

Altbach (ots)Vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren stehen im Verdacht, am Samstagabend, 26. Januar, gegen 18.30 Uhr mehrere Schottersteine auf einen vorbeifahrenden Interregio- und Intercity-Express geworfen zu haben. Zeugen beobachteten den Vorfall und meldeten ihn der Polizei.

Die vier deutschen Staatsangehörigen flüchteten anschließend in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg. Alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei griffen drei der vier Minderjährigen auf, als die S-Bahn am Bahnhof Esslingen hielt, und nahmen sie mit aufs Polizeirevier. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden auch die Personalien des vierten Jugendlichen bekannt.

Die Höhe des Schadens ist wird derzeit noch ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen von ihren Eltern abgeholt. Sie müssen nun mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung rechnen.