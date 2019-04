Altbach (pol) Eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ist in der Nacht zum Freitag zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten drangen gegen 2.45 Uhr über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Gasträumlichkeiten ein und machten sich an einem Geldspielautomaten zu schaffen. Ob die Täter Beute machten, kann die Polizei noch nicht sagen. Ebenso die Höhe des von ihnen hinterlassenen Schadens. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminaltechnik an.