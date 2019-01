Anzeige

Altbach (pol)Ein unbekannter Täter ist in der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 5.30 Uhr, in ein Lokal am Bahnhof eingebrochen. Der Eindringling hebelte laut der Polizei ein Fenster des Gebäudes auf und gelangte so in das Innere. Dort wuchtete er einen Geldspielautomaten auf, entnahm das Münzgeld und flüchtete wieder. Die Höhe des Schadens sowie des entwendeten Bargeldes ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.