Altbach (pol)Nach Zeugen und Hinweisen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend auf dem Sportplatz in Altbach ereignet haben soll, sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Ein 28-Jähriger hatte sich dort gegen 20.50 Uhr aufgehalten, als seinen Angaben zufolge drei oder vier Männer auf ihn zugekommen sein sollen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde er von einem der Männer von hinten gepackt, während die anderen ihn in deutscher und türkischer Sprache aufforderten, sein Handy und Bargeld herauszugeben. Das Opfer konnte sich losreißen und in einen nahegelegenen Hauseingang flüchten. Die Männer sollen ihn dabei verfolgt haben. Sie ließen erst ab, nachdem es ihnen gelungen war, die Fossil-Armbanduhr vom Handgelenk des 28-Jährigen zu reißen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Zu den Angreifern ist nur bekannt, dass sie zwischen 18 und 21-Jahre alt gewesen sein sollen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-330.