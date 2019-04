Altbach (pol)Ein Unbekannter ist in der Zeit von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, in der Straße In den Weiden in ein Firmengebäude eingebrochen. Der Täter gelangte durch ein Fenster in die Werkstatt der Firma. In einem der Räume fand er einen Wandtresor, den er herausbrach und mit einer Sackkarre zu einem auf dem Firmengelände befindlichen Container brachte. Dort öffnete er den Tresor und machte sich mit dem Inhalt aus dem Staub. Über das Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt.