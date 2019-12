Oberboihingen (pol) Ein offenbar alkoholisierter Radfahrer, der am Freitagabend auf einem Fußweg in der Mörikestraße unterwegs war, hat sich bei einem Sturz Verletzungen zugezogen. Bei der anschließenden medizinischen Versorgung leistete der Mann so lange Widerstand bis er die Nacht schließlich auf dem Polizeirevier verbringen musste.

Laut Polizeimeldung wurde der 60-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht, wo ihm Blut entnommen werden sollte. Dort sei er zunehmend aggressiv gewesen sein. Aufgrund seines vehementen Widerstands verletzte sich der Mann erneut und wurde letztlich zur Ausnüchterung in eine Zelle des Polizeireviers in Nürtingen gebracht.