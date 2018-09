Anzeige

Dettingen/Teck (pol) Ein 25-jähriger Pedelec Fahrer befuhr am Samstag gegen 00.02 Uhr die Kirchheimer Straße in Dettingen/Teck. Aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung übersah er einen ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke Ford, prallte gegen das Heck und fiel anschließend vom Pedelec auf die Fahrbahn. Durch den Sturz verletzte sich der 25-jährige Mann leicht. Er wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Dort musste er sich noch einer Blutentnahme unterziehen lassen. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro.