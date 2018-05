Anzeige

Filderstadt (pol) Ein 23 Jahre alter Mann hat am Samstagabend um 22:20 Uhr großes Glück gehabt, als er etwa 6 Meter von einem Dach in einen Busch stürzte. Der Mann befand sich auf einer Party und stieg offenbar stark alkoholisiert durch ein Dachfenster der Toilette. Er verlor die Kontrolle und stürzte vom Dach in den Garten. Zunächst unbemerkt, klingelte der zuvor Abgestürzte anschließend an der Haustür, um wieder ins Haus zu gelangen. Die weiteren Gäste erkannten sofort, dass etwas nicht stimmte und alarmierten den Rettungswagen, obwohl der junge Mann zunächst angab, keine Schmerzen zu haben. Mit einigen Blessuren wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Gründe für diese übermütige Tat sind bislang noch unklar. Jedenfalls hätte dieser Sturz auch anders ausgehen können.