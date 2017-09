Anzeige

Lenningen (pol) - Schwere Verletzungen hat sich in der Nacht auf Dienstag ein 29-jähriger Biker bei einem selbstverschuldeten Unfall zugezogen, teilte die Polizei mit. Mit einer Suzuki fuhr er um kurz nach Mitternacht die Kirchheimer Straße von Unterlenningen kommend in Richtung Owen entlang. In einer scharfen Linkskurve an der Einmündung Römerweg kam der 29-Jährige wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einerseits und alkoholischer Beeinflussung andererseits nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei zunächst einen Ampelmast. Anschließend kollidierte er mit einer Gartenmauer. Durch den Aufprall wurde der Biker aus dem Sattel seiner Maschine geworfen und flog gegen einen auf dem Mäuerchen stehenden Holzzaun. Gleichzeitig verlor der Zweiradfahrer seinen Schutzhelm. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Der Verunglückte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo ihm Blut für eine Blutprobe entnommen wurde. Geprüft werden muss noch, ob der Biker im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.