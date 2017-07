Filderstadt (pol) - In den frühen Samstagmorgenstunden hat sich ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw auf der Echterdinger Straße Richtung Leinfelden-Echterdingen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben kam er vor der Kreuzung Echterdinger Straße/Nordwestumfahrung nach links über die Gegenspur von der Fahrbahn ab und fuhr nach zirka 40 weiteren Metern im Grünstreifen gegen einen Baum. Laut Polizei wurde durch den Aufprall der Airbag ausgelöst und der Fahrer leicht am Auge und an der Nase verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Offenbar waren Müdigkeit und leichte Alkoholisierung der Grund für seinen Fahrfehler. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt.

