Filderstadt-Sielmingen (pol)Beamte des Polizeireviers Filderstadt haben am Mittwochabend den Führerschein eines 29-Jährigen beschlagnahmt, der im Verdacht steht, einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht zu haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der junge Mann gegen 21 Uhr mit einem BMW in der Sielminger Hauptstraße ortsauswärts in Richtung Wolfschlugen unterwegs. Kurz vor dem Einmündungsbereich mit der Lange Straße verlor er die Herrschaft über seinen Wagen und schleuderte gegen einen geparkten VW Polo. Ohne sich um den dadurch verursachten Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, brauste der Fahrer anschließend auf und davon. Zeugen hatten sich aber das Kennzeichen gemerkt und die Polizei verständigt. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift trafen die Beamten den 29-Jährigen an und stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.